Mail truffa a nome dell’Agenzia delle Entrate, nuove segnalazioni

MANTOVA – In circolazione in questi ultimi giorni tentativi di truffa di false comunicazioni a nome dell’Agenzia delle Entrate inviate tramite e-mail, con le quali vengono segnalate presunte irregolarità rilevate in dichiarazione dei redditi. Lo segnala il portavoce della Cna, Franco Bruno. Nel testo si citano importi relativi a investimenti esteri che non sarebbero stati dichiarati – sottolinea Bruno – e si fa intendere che sia possibile “regolarizzare questo capitale” prima che “venga registrato sul cassetto fiscale”. L’Agenzia delle Entrate disconosce completamente questi falsi messaggi. Si tratta di una della ormai numerosissime varianti di questo tipo di truffa, che però attecchisce sempre nonostante i ripetuti avvisi da parte di enti, associazione e forze dell’ordine. Anche nel Mantovano, a tale proposito, negli ultimi tempi sono state denunciati alcuni casi di truffe del genere messe a segno.