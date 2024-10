Intesa Sanpaolo, Build Your Future alla Festa del Cinema di Roma

ROMA (ITALPRESS) – Scoprire l’impatto delle nuove tecnologie e dell’Intelligenza Artificiale nel cinema, uno dei settori distintivi per il nostro Paese, grazie al racconto di esperti del mondo accademico, imprenditori e startupper che stanno interpretando con successo i cambiamenti in atto. E’ il focus dell’edizione speciale di Build Your Future, il programma di eventi di Education di Intesa Sanpaolo , ideati della struttura Education Ecosystem and Global Value Programs, di cui è responsabile Elisa Zambito Marsala, con l’obiettivo di ispirare i giovani sui trend trasformativi della società e di approfondire la conoscenza delle competenze chiave del futuro, per la propria formazione professionale e personale, per promuovere nelle giovani generazioni una maggiore consapevolezza del contesto in rapida e continua trasformazione.“Dall’Osservatorio delle competenze del futuro Look4ward abbiamo sviluppato Build Your future, un formato rivolto a studenti di scuole superiori e università per ispirarli sui nuovi trend trasformativi dell’economia e della società e le competenze chiave per il futuro. Un programma che prevede di incontrare in presenza oltre 10 mila studenti entro il 2024. L’obiettivo è supportare i giovani ad avere maggiore consapevolezza rispetto a un mercato del lavoro in rapida e costante evoluzione”, ha spiegato Elisa Zambito Marsala, Responsabile Education Ecosystem e Global Value Programs Intesa Sanpaolo.Lo scorso 4 ottobre, il progetto ha ricevuto il Premio di “Champions in Education” a Washington durante la terza edizione della Italian Design Week, piattaforma creata dall’imprenditrice Roberta Marcenaro Lyon (Imark) per collegare le aziende statunitensi e italiane, per l’impegno di Intesa Sanpaolo nell’ispirare i giovani studenti sui principali trend trasformativi e sulle competenze chiave del futuro. Lo scorso anno la Banca guidata dal CEO Carlo Messina ha coinvolto oltre 2000 scuole e università, ne sono previste 4.000 nell’arco di Piano d’Impresa 2022-2025.All’evento che si è svolto durante la Festa del Cinema di Roma hanno partecipato gli studenti delle scuole secondarie di cinema, coinvolte insieme a comingsoon.it, oltre a Daniele Cassioli, atleta paralimpico di sci nautico, e a Paolo Longhi CEO HRC Learning and Development – Founder I’mPossible.Per Gianluca Sabatini, Head of Marketing and Education Business Development di ELIS, “i giovani sono alla continua ricerca di informazioni e consigli utili per orientarsi al meglio nel mondo del lavoro e al di là delle ricerche che possono fare attraverso il web o sui social, tutti i ragazzi ci dicono che il confronto diretto con un role model, con una persona che possa essere loro riferimento, è fondamentale per riuscire a capire bene cosa vuol dire lavorare e costruirsi un futuro, una personalità e, per chi è interessato, una famiglia. Il contatto diretto, spesso anche con incontri uno a uno, è per i ragazzi lo strumento più formativo, più importante e più utile per orientare al meglio le loro scelte e anche per affrontare con una maggiore consapevolezza e motivazione le sfide che si presentano loro”.Per Cinzia Micocci, vicepreside dell’Istituto Istruzione Superiore Cine-tv Roberto Rossellini, creare uno “spazio di confronto per i ragazzi è sempre fondamentale, è importante parlare del loro futuro” e “anche noi che dobbiamo dare loro degli strumenti siamo chiamati a costruirlo”. Inoltre “i relatori di questo evento sono particolarmente giovani” e questo “è molto importante” per coinvolgere i ragazzi.

