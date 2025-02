Inzaghi “Contro il Napoli dobbiamo essere perfetti”

MILANO (ITALPRESS) – “Dobbiamo essere perfetti”. Così, alla vigilia del big match Napoli-Inter, il tecnico del team nerazzurro, Simone Inzaghi. “Si incontrano le prime due della classifica. Sarà una gara molto importante ma non decisiva, perchè mancano ancora tante partite. Ci vorrà un’ottima Inter, avremo di fronte un grande avversario. Negli scontri diretti in questa stagione non stiamo facendo come negli anni passati. Adesso dobbiamo fare di più ed essere, ripeto, perfetti. I ragazzi hanno lavorato bene. Dopo i quarti di finale di Coppa Italia abbiamo cercato di recuperare le energie e ci siamo concentrati per fare bene”, ha precisato l’allenatore nerazzurro.

“Abbiamo quattro indisponibili: Sommer, Carlos Augusto, Darmian e Zalewski. Cambio modulo? E’ una possibilità. Vedremo domani. Thuram ha lavorato col gruppo e ha dato buone risposte. L’ho provato nell’11 che vorrei mandare in campo dall’inizio ma ancora non abbiamo deciso se sarà titolare o meno. Siamo fra le poche squadre in Europa a esser ancora in lotta per tre titoli. Gli impegni sono e saranno numerosi. Mi preoccupano solo gli indisponibili e il fatto che tre di questi giochino nelle stesse zone di campo. Quello più avanti per tornare presto a disposizione è Carlos Augusto”, ha aggiunto Inzaghi.

“Lautaro Martinez lo conosciamo bene. Io in tre anni e mezzo non l’ho mai sentito dire una parolaccia. Si parla tanto di questo recente episodio. Io andrei avanti. Il ragazzo l’ho visto concentrato, anche se vede e sente tutto. Josep Martinez sta facendo bene. Pur avendo davanti a lui un grandissimo portiere, come è Sommer, si è allenato in questi mesi in maniera molto professionale. Adesso sta dimostrando sul campo di essere un portiere da Inter”, ha detto ancora il tecnico dei nerazzurri.

Chiusura sul “discorso scudetto”: “Nella corsa può rientrare anche la Juventus. L’ho detto da tempo: la classifica è corta. Bisogna guardare anche l’Atalanta e i bianconeri. Il Napoli ha cambiato modulo e sistema di gioco. E’ ben allenato, c’è da fare i complimenti a loro per quanto hanno fatto fino a questo punto”.

