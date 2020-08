Canneto sull’Oglio, il Comune ha acquistato aree private adibite a transito pubblico da oltre 20 anni

CANNETO Il Consiglio guidato dal sindaco Nicolò Ficicchia ha disposto l’acquisizione e l’accorpamento al demanio stradale comunale di alcune aree private adibite ad uso di pubblico transito da oltre 20 anni, inserite nella toponomastica comunale e costituenti attualmente parti della sede stradale di via Petrarca, via Tasso, via Virgilio, via Cavalcanti, via Gozzano, via Ariosto e via Furga. Alcune aree poste nel territorio del Comune, infatti, benchè destinate da tempo immemorabile al pubblico transito non risultavano ancora acquisite al demanio stradale cannetese e censite in quanto tali nel competente catasto, stante l’assenza di un titolo traslativo idoneo al trasferimento dominicale da parte dei relativi titolari. Le vie risultano utilizzate ad uso pubblico da oltre 20 anni in quanto compaiono negli elenchi delle strade classificate come comunali e per queste aree, in quanto destinate a sede stradale ad uso pubblico, il Comune ha sempre presunto l’appartenenza al proprio demanio in quanto ricadenti nel territorio urbano. Per queste aree è stato accertato l’interesse della collettività all’accorpamento al demanio stradale comunale e si è proceduto alla raccolta dei consensi per l’acquisizione a titolo gratuito, con i quali tutti i proprietari delle aree hanno espresso il proprio consenso all’accorpamento delle rispettive aree al demanio stradale comunale. L’acquisizione delle aree avverrà a titolo gratuito ma tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti l’acquisizione stessa saranno a carico del Comune. Le aree verranno trasferite al Comune nello stato di fatto in cui si trovano, con tutti i singoli diritti, le ragioni ed azioni che competono alla proprietà sulle stesse, con ogni loro uso, aderenza, pertinenza, sovrastanza, comunione, servitu? attiva e passiva se esistente.