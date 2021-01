Lavori di rinforzo della scarpata di un canale, interrotta la provinciale Calvatone

PIUBEGA Chiusura temporanea al traffico della SP n. 7 “Calvatone – Volta Mantovana” nel territorio del Comune di Piubega, dalle ore 8 alle ore 17.30 di ogni giorno lavorativo a partire da mercoledì 20 gennaio 2021 per consentire l’effettuazione di lavori di rinforzo della scarpata stradale adiacente al canale Vaso Corgolo.

Il divieto di transito nel tratto stradale resterà in vigore sino alla fine dell’intervento che è coordinato ed è stato disposto dal Consorzio di Bonifica Garda Chiese. Durante l’interruzione il traffico sarà deviato sulla Strada Comunale San Fermo. La sospensione della circolazione è stata disposta per effettuare in modo celere e sicuro i lavori.