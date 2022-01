Quirinale, Letta “Non ci sarà un presidente di destra”

ROMA (ITALPRESS) – “A differenza degli altri, noi siamo partiti con i quattro punti cardinali della nostra bussola e stiamo arrivando con gli stessi punti cardinali. Questo lo rivendico: grazie alla nostra fermezza il centrodestra ha fatto i conti con la realtà. Perchè qualunque presidente voteremo venerdì – qualcuno di noi sarà contento, qualcuno altro meno – l’obiettivo più grande lo avremo raggiunto: tramontata la candidatura di parte, si negozierà infatti un nome non di parte e autorevole. E questa è una nostra vittoria: non ci sarà un presidente di destra”. Così, secondo quanto si apprende, il segretario del Pd Enrico Letta, parlando all’assemblea dei grandi elettori del partito. “L’accordo per il Colle deve tenere insieme tutta la maggioranza”, ha aggiunto. “Domani giornata di dibattiti. Stasera riflessione sullo stato dell’arte. Se non ci saranno novità entro domattina confermero la scheda bianca”, ha detto Letta. “E’ una trattativa difficile perchè dal centrodestra sono arrivati tutti no. Ma lo schema di lavoro è stato diverso: i nostri no erano pubblici, i loro una lunga sfilza di no privati. Spero che almeno uno dei loro no si trasformi in sì. Per ora il centrodestra nella sua interezza ha detto di no a tutte le nostre ipotesi di personalità terze: Mattarella, Draghi, Amato, Casini, Cartabia, Riccardi”, ha sottolineato.

