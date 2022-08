Renzi “Sogno Draghi, ma se Meloni avrà numeri saremo opposizione leale”

ROMA (ITALPRESS) – “Sogno che il prossimo presidente del Consiglio sia Mario Draghi e non Giorgia Meloni, ma se lei avrà i numeri staremo lealmente all’opposizione come è giusto che sia…”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a 24 Mattino Estate su Radio 24. “Non mi strappo i capelli sul presidenzialismo, chi dice che è una minaccia per la democrazia allora intende dire che Usa o Francia non sono paesi democratici, che è una follia”. “Io parteggio per il sistema del cosiddetto sindaco d’Italia, ma finchè c’è questo sistema elettorale tocca al Parlamento decidere ed è lì che si fanno le maggioranze…”.(ITALPRESS).

– credit photo agenziafotogramma.it –