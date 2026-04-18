Calcio Serie B – Il Mantova scivola con l’Avellino (0-2): salvezza rimandata

MANTOVA Inattesa sconfitta del Mantova, al Martelli contro l’Avellino. Dopo un buon primo tempo, i biancorossi si sono spenti nella ripresa. Gli irpini hanno colpito una prima volta al 63′ con Missori, dopo una palla persa dall’Acm; per poi raddoppiare all’86’ con un sinistro a giro di Favilli da fuori area. Per la salvezza c’è ancora da attendere. Prossima partita sabato prossimo (ore 15) a Bolzano contro il Sudtirol.

La gara

Buon pomeriggio dallo stadio Danilo Martelli. Quartultima di campionato per il Mantova, che cerca punti per blindare una salvezza ormai a un passo. Di fronte l’Avellino, appaiato ai biancorossi, che però vorrebbe raggiungere i play off. Modesto deve fare a meno dello squalificato Trimboli e dell’infortunato Mensah, oltre ai soliti lungodegenti. Sull’altro fronte, il tecnico Ballardini non può contare su Milani, Reale e Sgarbi. Seguiremo il match con aggiornamenti in tempo reale.

MANTOVA-AVELLINO 0-2

MANTOVA (3-4-2-1): Bardi; Dembélé, Cella, Castellini (76′ Marras); Maggioni (58′ Radaelli), Wieser (81′ Falletti), Kouda, Benaïssa; Bragantini, Ruocco (58′ Buso); Mancuso. A disp.: Vukovic, Andrenacci, Chrysopoulos, Marai, Paoletti, Zuccon, Caprini. All.: Modesto.

AVELLINO (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Simic, Izzo, Fontanarosa (46′ Missori); Sounas, Palmiero, Palumbo (76′ Besaggio); Russo (76′ Tutino); Patierno (68′ Favilli), Biasci (46′ Enrici). A disp.: Daffara, Sala, Pandolfi, Kumi, Armellino, Le Borgne, Insigne. All.: Ballardini.

ARBITRO: Andrea Calzavara di Varese (ass.: Capaldo e Pascarella; al Var: Giua di Olbia).

RETI: 63′ Missori, 86′ Favilli.

NOTE: Ammonito Dembélé. Calci d’angolo: 10-2. Recupero: 1′ + 5′. Spettatori 9.684 (di cui 936 ospiti); incasso totale di 115.508,31 euro.

Secondo tempo

95′ Finisce qui. Il Mantova perde, immeritatamente, 2-0.

94′ Primo ammonito della gara: Dembélé, sanzionato per un fallo di reazione.

90′ Ultimi 5′ di recupero.

86′ La chiude l’Avellino con un sinistro chirurgico di Favilli che si insacca nel sette dove Bardi non può arrivare.

82′ Tiki taka Mantova con il traversone di Marras per Buso che carica il destro e piazza la palla, ma Iannarilli non si fa sorprendere e respinge la conclusione. Marras si avventa sulla sfera e conquista un corner. Sugli sviluppi palla recuperata dall’Avellino.

81′ Dentro anche Falletti al posto di Wieser. Mantova ultra offensivo.

76′ Modesto inserisce anche Marras al posto di Castellini e cambia modulo: dal 3-4-2-1 al 4-2-3-1.

71′ Mantova che sembra aver accusato un po’ il colpo.

69′ Corner per l’Avellino e colpo di testa di Enrici altissimo sopra la traversa.

63′ Gol dell’Avellino con Missori che fa secco Radaelli con un dribbling e buca Bardi, che intuisce ma non arriva. Azione nata da un errore di Benaissa che perde palla, cambio di gioco per Missori che fa tutto da solo e sblocca la gara. Peccato.

58′ Doppio cambio per il Mantova: dentro Buso e Radaelli al posto degli omaggiati Ruocco e Maggioni.

56′ Ancora Maggioni in avanti che tenta la girata ma si allunga troppo la palla.

51′ Uno-duo Mancuso-Maggioni con il difensore che tenta il tocco sotto sul primo palo, ma Iannarilli è attento e afferra senza problemi.

47′ Mantova subito in avanti con il traversone di Bragantini nel cuore dell’area di rigore dell’Avellino e scontro tra due giocatori. Calzavara fischia e opta per il fallo in attacco.

45′ Inizia la ripresa.

45′ Mantova e Avellino rientrano in campo per disputare la ripresa.

Primo tempo

45′ + 1′ Finisce qui il primo tempo. A tra poco per la ripresa.

45′ Assegnato 1 minuto di recupero.

45′ Nel frattempo compare lo striscione nel settore ospiti: “Riposa in pace ultras, ciao Macia” e il Martelli apprezza con un applauso.

40′ Mantova da applausi in questo primo tempo. Manca però il gol.

39′ Occasionissima per il Mantova: Bragantini, lanciato da Mancuso, a tu per tu con Iannarilli si fa ipnotizzare. Da dire che l’estremo difensore compie un vero miracolo stendendosi e rifugiandosi in angolo. Sugli sviluppi palla recuperata dai lupi.

36′ Riprende il gioco.

35′ Gioco fermo: un giocatore dell’Avellino è a terra. Le squadre ne approfittano per dissetarsi.

33′ Mantova in avanti: Bragantini serve in corsa Maggioni che con un dribbling si sbarazza di un avversario e mette al mezzo per Ruocco, anticipato però da un avversario.

26′ Terzo corner per il Mantova. Castellini mette il mezzo per il petto di Kouda che serve Mancuso di testa. Miracolo di Iannarilli da due passi. Altro corner, ma niente di fatto: il colpo di tacco di Ruocco termina oltre la linea di fondo.

20′ Palla sanguinosa persa da Kouda che innesca il contropiede campano: Palmiero ci prova dal limite trovando la deviazione di un difensore biancorosso. Dalla bandierina però la retroguardia dell’Acm recupera la sfera, complice il colpo di testa a lato di pochissimo di Patierno. Ma il capitano era partito in fuorigioco.

18′ Altra azione prolungata del Mantova: traversone di Kouda dalla destra per il colpo di testa di Ruocco terminato a lato di poco.

15′ Buona occasione per il Mantova: Bragantini riceve e serve Bragantini al limite. Il centrocampista carica il destro che finisce però sopra la traversa.

12′ Dopo un forcing iniziale, il Mantova abbassa un po’ il ritmo.

8′ Incursione di Musso in area biancorosso che fa secco Dembélé e calcia il porta. Respinta di Bardi, ben piazzato sul primo palo.

5′ Ritmi subito alti al Martelli: Mantova che controlla il gioco e Avellino in attesa di un errore virgiliano per ripartire in contropiede e pungere la retroguardia virgiliana.

5′ Bragantini frana in area campana dopo un contatto con un avversario, ma Calzavara fa cenno di proseguire.

4′ Mantova che mette subito le cose in chiaro: vuole vincere questa partita. Secondo corner dalla bandierina e Avellino in difficoltà; il pressing biancorosso è feroce.

1′ Subito biancorossi in avanti con un calcio d’angolo non sfruttato al meglio. Palla oltre la linea di fondo e rimessa di Iannarilli.

1′ Mantova che attaccherà sotto la Te, l’Avellino sotto la Cisa.

1′ Calcio d’inizio battuto dal Mantova.

Pre-gara

Mancuso e tutta la squadra sotto la Te per consegnare il mazzo di fiori in ricordo del tifoso “Macia”. Il tutto tra gli applausi del pubblico.

Scenografico lo striscione nella Te dove compaiono tutti i giocatori che hanno fatto la storia del Mantova. “A.C. Mantova… dal 24 marzo 1911” recita lo striscione.

Mantova e Avellino fanno il loro ingresso in campo tra gli applausi scroscianti del Martelli.

Lettura delle formazioni tra gli applausi e le grida del Martelli.

Nel frattempo nella Te compare lo striscione “Macia è qua e canta con gli ultras”.

Sold out il settore ospiti: 943 i tifosi dell’Avellino giunti dalla Campania.

Mantova e Avellino fanno rientro negli spogliatoi per sistemare gli ultimi dettagli. 15 minuti al fischio d’inizio.

La Te, oltre a omaggiare “Macia”, celebrerà i 115 anni di storia del Mantova con una coreografia speciale.

Atteso il pubblico dei grandi eventi: più di 9mila tifosi presenti quest’oggi al Martelli. Prima del fischio d’inizio ricordiamo che Mancuso poserà un mazzo di fiori sotto la Te in ricordo del tifoso Massimiliano Sacchieri detto “Macia”, scomparso giovedì.

Sull’altra sponda il tecnico dell’Avellino Ballardini ne cambia diversi, affidandosi alla coppia Patierno-Biasci per scardinare la retroguardia biancorossa.

Mister Modesto ne cambia due rispetto alla trasferta di domenica scorsa a La Spezia: dentro Wieser al posto dello squalificato Trimboli e Mancuso che rileva l’acciaccato Mensah.

Giornata soleggiata, temperatura dell’aria di 24 gradi e terreno in buone condizioni.

Buon pomeriggio dallo stadio Martelli. Mantova e Avellino sono in campo per il riscaldamento.