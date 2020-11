Pirossina: il Comune dà l’incarico per il progetto dell’area feste

CASTIGLIONE – Nuovo importante passo avanti nell’iter che è atteso porti il Comune ad espropriare l’ex cava di ghiaia Pirossina per realizzarvi un’area feste pubblica. Il Comune infatti alcuni giorni fa, per mezzo di una determina della responsabile del settore tecnico, ha affidato l’incarico per la realizzazione del progetto dell’area feste prevista nella grande ex cava sul confine tra Castiglione e Medole.

L’incarico è stato affidato allo studio Arethusa srl di Curno, in provincia di Bergamo. Il costo della progettazione è di 39mila e 500 euro e di conseguenza per l’ente locale è stato possibile procedere con l’affidamento diretto dell’incarico. Il pagamento verrà eseguito in tre tranche: una entro il prossimo 31 dicembre, una entro il 31 gennaio prossimo e l’ultima entro il primo marzo.

Come noto l’obiettivo del Comune è entrare in possesso della grande ex cava di ghiaia per realizzarvi un’area feste di proprietà pubblica. L’area della Pirossina infatti al momento è privata ed è papabile di diventare area che potrebbe ospitare un’enorme discarica di rifiuti. Per mettersi al sicuro da tale eventualità, il Comune ha deciso di procedere con l’esproprio e l’iter è attualmente in corso. Solo alcune settimane fa in consiglio è stato approvata anche un’apposita modifica al piano di governo del territorio.