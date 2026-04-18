Calcio 1a Categoria – Porto carico per il rush finale. Guernieri: “Vogliamo i play off”

Porto Mantovano Con il successo per 2-1 sulla Serenissima, il Porto è tornato in zona play off: quinto a quota 50 punti, al pari del Marmirolo (anche negli scontri diretti) ma con una migliore differenza reti. «È stata una gara dura – commenta Gabriele Guernieri, autore del secondo gol nel match con la Sere – era uno scontro decisivo e contava solo vincere». L’attaccante, a segno dopo mesi (ultima rete il 30 novembre), è il vice capocannoniere della squadra con otto reti, le stesse di Garutti. «Su corner Visentini ha spizzato e ho solo dovuto spingere in porta: un’emozione grande. Ringrazio i compagni per il supporto, dedico il gol alla squadra e a Boukaroua». Guernieri promuove la stagione: «Il girone è difficile, ma siamo in corsa play off, non era scontato». Sul piano personale: «La mia miglior annata, grazie anche ai mister Fantini e De Martino». Domani sfida da urlo con la Dinamo Gonzaga: «Sarà dura, ma daremo battaglia: vogliamo i play off».