Calcio 3a Categoria – San Giorgio agli spareggi con fiducia. Feci: “Occhio a La Cantera”

San Giorgio Domani pomeriggio l’Union Team ospita La Cantera nella sfida secca del primo turno dei play off di Terza Categoria con il vantaggio del fattore campo e due risultati a disposizione su tre per passare. La Cantera si è imposta in entrambe le gare di campionato, vincendo 3-1 all’andata e 1-0 al ritorno, chiudendo però la stagione regolare un punto dietro alla squadra guidata da Paolo Feci. Che presenta così la gara: «Il nostro obiettivo naturalmente è superare il turno, ma sappiamo di affrontare un’ottima squadra che ci ha già battuto due volte. Siamo comunque soddisfatti del percorso fatto, considerando che dodici mesi fa questo gruppo non esisteva. Faccio i complimenti ai ragazzi per l’impegno, anche in condizioni difficili, e ringrazio la società per la vicinanza. Abbiamo fatto bene finora e vogliamo confermarci anche nei play off: La Cantera è un avversario ostico, ma ci proveremo fino in fondo».