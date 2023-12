MANTOVA Nel piazzale del Boma arriva Harryson che presenta The circus of dreams con attrazioni dai migliori talent televisivi e senza animali. Il circo proporrà spettacoli a partire da martedì (15.30 e 18) e poi nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica (solo alle 15.30). Alle 22 del 31 gran veglione di capodanno in pista. Il circo rimarrà fino al 14 gennaio.