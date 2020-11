Tangenziale di Guidizzolo, avanti tutta Lavori finiti entro la primavera

GUIDIZZOLO – Se tutto andrà come previsto e se non si verificheranno clamorosi colpi di scena, i lavori di costruzione della nuova tangenziale di Guidizzolo saranno terminati la prossima primavera – tra marzo e aprile. Nonostante oltre due mesi di lockdown tra marzo e maggio scorsi, infatti, i lavori proseguono alacremente e in modo regolare, anche un po’ in anticipo sui tempi.

Lo stato di avanzamento del cantiere è all’88%: sono in fase di esecuzione le opere a verde (opere di mitigazione e piantumazione di alberi, arbusti ed essenze) lungo l’asta principale. Opere, queste, che si concluderanno tra la fine di dicembre e il prossimo mese di gennaio.

Gli operatori di Carron spa, la società trevigiana che sta esguendo le opere, stanno posizionando le barriere metalliche e le barriere fonoassorbenti per cui la Provincia di recente ha ottenuto un contributo ulteriore di 800mila euro da Regione Lombardia. Restano poi solamente alcune opere secondarie e parti di bitumatura.

Il cantiere aveva subito rallentamenti e interruzioni nei mesi scorsi per l’emergenza Covid ma già a marzo del prossimo anno l’importante infrastruttura potrebbe essere conclusa in netto anticipo rispetto ai tempi contrattuali. Del resto ancora oltre un anno fa i lavori stavano procedendo in modo più che spedito, tanto che il cantiere stava avanzando con addirittura sei mesi di anticipo rispetto al cronoprogramma.