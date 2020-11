Al Comune di Casaloldo 40mila euro per tre progetti

CASALOLDO – Il Comune di Casaloldo ha ottenuto dalla Regione un contributo di 40mila euro per la progettazione di tre opere: il rifacimento delle coperture del cimitero, il miglioramento sismico della scuola elementare e il rifacimento del tetto dell’ex municipio. Il finanziamento ottenuto dal Comune servirà dunque solamente per la progettazione delle tre opere che l’ente locale ha in programma di realizzare. «Questo si rende necessario – spiega il sindaco Emma Raschi – dal momento che cimitero, scuola elementare e anche l’ex municipio sono edifici sottoposti ai vincoli della Soprintendenza. Ne consegue che la progettazione degli interventi è piuttosto complessa e comporta costi decisamente elevati. Questi contributi serviranno quindi per i progetti. E, una volta completati i progetti, sarà molto più semplice poter accedere ad eventuali finanziamenti statali, regionali o di altri enti per la realizzazione delle opere».