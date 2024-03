Accolta la richiesta del consigliere Pd Carra per corse dirette tra Mantova e Bozzolo

MANTOVA Dal prossimo 2 aprile sarà attivata la corsa diretta dei bus Mantova-Bozzolo, senza le fermate intermedie di Marcaria e Castellucchio. Lo aveva richiesto il consigliere Marco Carra, Pd, in un’interrogazione a cui è seguita in questi giorni risposta della Regione. Con questa soluzione sarà velocizzata la percorrenza almeno ad una parte dei bus corrispondenti ai treni Mantova-Cremona-Codogno-Milano .

Non sarà effettuato, invece, il collegamento alternativo di Mantova con Milano con il bus fino a Peschiera (Mantova-Peschiera), per intercettare qui i treni ad alta velocità diretti verso il capoluogo lombardo.

Una proposta, quest’ultima, che il consigliere dem aveva avanzato, raccogliendo le sollecitazioni del territorio, ma che la Regione non ritiene fattibile, motivando il fatto che i tempi di percorrenza per i pendolari non sarebbero inferiori agli attuali e che il servizio sarebbe parzialmente annullato se riferito alle stazioni di Rogoredo e Lambrate dove il Freccia non effettua fermate.

“Le proposte concrete avanzate attraverso la mia interrogazione – spiega Carra- sono state in parte accolte, dopo che dal consiglio regionale, e dalla mozione sul tema, presentata dalla maggioranza di destra, non era contenuto nulla che riguardasse il tratto Mantova-Bozzolo e quindi nessuna facilitazione per i pendolari mantovani. Bisogna lavorare ancora per cercare le soluzioni ottimali e garantire ai pendolari un servizio efficiente in questi tre anni di lavori per il raddoppio ferroviario sulla linea, tenuto conto che i treni regionali subiscono ancora troppo spesso ritardi, soppressioni, guasti, e che bisogna offrire alternative e tempi certi alle persone che lavorano o studiano nel capoluogo lombardo e da Mantova si spostano per tutta la settimana. Pertanto, bene l’introduzione di alcune corse autobus Mantova-Bozzolo e viceversa dirette; male la risposta negativa data alla proposta di realizzare un percorso alternativo attraverso Peschiera.”