Sci Alpino – Festa a Pampeago per i Provinciali di gigante

Pampeago Una splendida giornata di sole ha accolto domenica, a Pampeago, i 75 atleti impegnati nel Trofeo Città di Mantova, Campionato Provinciale di Gigante organizzato dallo Sci Cai Mantova e dedicato a Ugo Falavigna e alla famiglia Romualdi. Nell’occasione sono stati ricordati anche Valter Malacarne, apprezzato tecnico skiman e dirigente dello Sci Cai, e il Giudice di Gara Fisi Mario Bonesini, entrambi scomparsi poco tempo fa.

Sulla mitica pista Agnello Cengia, trattata in modo perfetto dallo staff tecnico di Pampeago, si sono cimentati atleti appartenenti a 21 società in rappresentanza di ben 7 Comitati regionali (Alpi Centrali, Trentino, Alto Adige, Appenino Emiliano, Veneto, Toscano), che hanno dato ancora maggiore lustro a questo Campionato Provinciale riproposto dopo anni in un’unica gara diretta. La bella giornata di sole, ma anche fredda, ha sicuramente favorito il regolare svolgimento delle gare grazie appunto al lavoro svolto dal team dell’Itap di Pampeago nella preparazione della pista. Il miglior tempo assoluto della manifestazione lo ha fissato Daniel Bachmann, dello Sci Club Petersberg, mentre in campo femminile la migliore è risultata la giovane Cheyenne Zeni dello Sportime Mantova. Sportime che ha trionfato anche nella speciale classifica per società davanti a Sci Club Marmirolo e Sci Club Mantova. Tutti i vincitori delle varie categorie sono riportati nella tabella qui a fianco e saranno premiati all’inizio della prossima stagione nel tradizionale galà organizzato dal Comitato Provinciale Fisi di Mantova presieduto da Massimo Rima.

Gli organizzatori ringraziano il Comune di Mantova che ha Patrocinato l’evento e la collaborazione tecnico/logistica di Tea spa. Claudia Vivian, moglie dell’amico Ugo Falavigna, e Michele Romualdi sempre disponibile nell’accompagnarli in questa avventura. Un ulteriore ringraziamento va rivolto anche ai giudici di gara, Carlo Rodolfi delegato tecnico ed Ezio Bicelli giudice di partenza, per la loro professionalità e al direttore di gara Luciano Cantarelli sempre vicino allo sci mantovano. Alla FICr di Trento per i cronometristi preparatissimi; e a tutto lo staff tecnico di Pampeago, dall’Ufficio ski pass, ai tecnici in pista guidati da Mirko De Florian, ai controllori di porta coordinati da Enrico Cottini e all’inesauribile Sergio Zeni per l’elaborazione dei dati di gara. Non ultimi ai collaboratori dello Sci Cai Mantova, Franco Zanazzi, Paolo Cavicchioli e Paolo Salimbeni.