Apam: variazione degli orari degli autobus in occasione delle festività pasquali

MANTOVA Apam informa che gli orari del trasporto pubblico in occasione delle festività pasquali, come di consueto, saranno soggetti ad alcune modifiche. Giovedì 28, venerdì 29, sabato 30 marzo e martedì 2 aprile – giornate di chiusura degli istituti di Mantova e provincia per le vacanze pasquali – il trasporto pubblico urbano e interurbano effettuerà servizio ridotto come da giorni feriali non scolastici. Domenica 31 marzo, giorno di Pasqua, il servizio di trasporto interurbano sarà sospeso per l’intera giornata. Il trasporto pubblico urbano seguirà invece il normale orario festivo con sospensione del servizio dalle ore 12,30 alle ore 14,30. Lunedì 1 aprile, giorno di Pasquetta, il servizio urbano e il servizio interurbano seguiranno regolare orario festivo. Da mercoledì 3 aprile tutto il servizio di trasporto ritornerà a essere regolare con la consueta programmazione. La navetta gratuita da Parcheggio Te – Campo Canoa effettuerà servizio regolare. Apam invita i propri utenti a verificare attentamente le indicazioni per quanto riguarda le corse di interesse: gli orari (disponibili nella sezione orari e mappe sul sito www.apam.it e presso Apam Infopoint) riportano sempre la distinzione tra giorni scolastici e giorni non scolastici.