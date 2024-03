Calcio 2a Categoria – La Rapid Viadana gioca oggi a Gualtieri

Dosolo La Rapid Viadana torna in campo questo pomeriggio a Gualtieri (ore 15) per affrontare la locale formazione reggiana nell’anticipo della 22esima giornata. I rivieraschi sono reduci dal pareggio per 3-3 (rimontando da 1-3) strappato mercoledì sera nel recupero alla capolista Barcaccia, mentre la Gualtierese, ultima in classifica, ha perso in casa (4-6) col Montecavolo. «Non sarà una passeggiata – avverte mister Giuseppe Galati – loro hanno disperato bisogno di punti, ma noi non dobbiamo regalare nulla. La bella reazione evidenziata nella gara col Barcaccia fa ben sperare per questo nuovo confronto in terra reggiana. Andremo in campo un po’ rimaneggiati, ma ho fiducia nella squadra per cui ce l’andiamo a giocare a viso aperto per cercare di portare a casa un altro risultato positivo».