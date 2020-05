All’Armonia 2500 test sierologici

Prosegue a pieno regime l’attività del Centro Polispecialistico Armonia: oltre all’attività caratteristica, la struttura sanitaria alle porte della città si sta rivelando all’avanguardia permettendo l’esecuzione, ai pazienti che ne fanno richiesta, di test rapidi Covid-19 per la ricerca e l’individuazione di anticorpi IgG e IgM. «La Regione Lombardia» ricorda Ivan Miorali, amministratore delegato delle società facenti capo al Gruppo Armonia «consente l’esecuzione dei test rapidi Covid-19 alle strutture sanitarie private non accreditate: ci è sembrato quindi doveroso mettere a disposizione tale servizio a tutti i pazienti e i cittadini che ne facessero richiesta. In circa venti giorni abbiamo eseguito circa 2.500 test, e numerose sono state le richieste da parte di aziende, istituti bancari, Enti e associazioni del territorio che hanno ritenuto di utilizzare questo strumento per gestire l’attività produttiva in piena sicurezza, anche durante l’emergenza. Giova ricordare che le strategie di prevenzione e protezione

della salute dei lavoratori, soprattutto in una fase di riavvio controllato delle attività produttive, devono integrare azioni di diverso genere: misure igieniche generali, sistemi, anche digitali, di controllo degli accessi, dispositivi di protezione individuale, selezione dei soggetti fragili e di quelli più esposti, rigorose procedure comportamentali». Ma il requisito fondamentale per ogni efficace procedura di prevenzione e protezione “anti Covid-19” passa attraverso la capacità di individuare in modo precoce i soggetti positivi o, meglio, i soggetti potenzialmente contagiosi.

«In aggiunta a tutto questo» prosegue Miorali «vi è anche l’aspetto “etico”: grazie ad un accordo siglato con ASST Mantova, i pazienti positivi agli anticorpi IgG che risultino guariti dalla patologia respiratoria Covid-19, previa comunicazione al proprio medico curante, potranno presentare candidatura al Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale di Mantova come potenziali donatori di plasma iperimmune, utilizzato a scopo terapeutico nei pazienti affetti da Covid-19, secondo i protocolli previsti dall’Azienda Ospedaliera. Pertanto – continua – in questa delicata fase abbiamo ritenuto di puntare sull’esecuzione dei test rapidi. Numerosi sono stati, inoltre, i contatti da parte di sindaci di Comuni del territorio che intendono permettere ai loro concittadini di usufruire di questo servizio». Le prime, infatti, si sviluppano durante la fase acuta della patologia e il rilevamento della loro presenza nel sangue indica che l’infezione da Coronavirus è attualmente in corso.

Le immunoglobuline IgG sopraggiungono oltre 15 giorni dalla contrazione del virus, indicano che il paziente ha sviluppato una risposta immunitaria ed è già in fase di guarigione. Se il risultato del test evidenzia la compresenza contemporanea delle due immunoglobuline, l’infezione da Coronavirus è ancora in corso, ma l’organismo sta sviluppando una memoria immunologica in risposta al virus.

«Il test – specifica Miorali – viene effettuato su pazienti asintomatici, non sostituisce il tampone, ma fornisce informazioni complementari. È doveroso ricordare che l’esito negativo del test, ovvero l’assenza di anticorpi, non dà certezza rispetto all’assenza di contagio, in quanto gli anticorpi si sviluppano almeno dopo 15 giorni dalla contrazione del virus». Per prenotare il test telefonare al numero 0376/1608500 oppure mandare mail all’indirizzo info@armoniamantova.it.

Matteo Vincenzi