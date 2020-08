Agricoltore 27enne di Asola cade dal tetto della stalla, grave

ASOLA – Infortunio sul lavoro lunedì pomeriggio in un’azienda agricola di Asola. A rimanere gravemente ferito è un giovane, classe ‘93, che è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale di Cremona. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti, ma secondo una prima ricostruzione sembra che il 27enne al momento della caduta, uno volo da più di 5 metri, fosse sul tetto della stalla. Era salito sulla copertura perchè doveva rimetterne in sesto una parte. Ma tutto ad un tratto una parte dello stesso tetto ha ceduto e il ragazzo è precipitato a terra. Immediata la chiamata al 118 arrivata sul posto con un’auto medica e un’ambulanza.

Troppo importanti però le contusioni riportanti riportate dal 27enne, tra le quali anche un trauma cranico, che hanno obbligato il ricovero con l’elisoccorso all’ospedale di Cremona.

Nell’azienda, per il rilievi del caso, anche i carabinieri della locale stazione e i tecnici dell’Ats Valpadana.