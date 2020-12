Cosap, il pagamento slitta al 30 giugno 2021

MANTOVA Proroga della scadenza per il pagamento del Canone per l’Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche 2020 dal 31 ottobre 2020 al 30 giugno 2021. Lo ha deciso la Provincia di Mantova ritenendo prioritario ridurre, per quanto possibile, il forte disagio economico e sociale derivante dalle misure restrittive adottate a livello regionale e nazionale per limitare la diffusione della patologia COVID-19. L’ente di Palazzo di Bagno ha ritenuto quindi di intraprendere questa iniziativa di rinvio dei termini di alcuni adempimenti come la COSAP a carico dei cittadini per andare incontro alla cittadinanza e alle imprese duramente colpite in questa fase di pandemia.

Lo slittamento del pagamento non comporterà l’applicazione di sanzioni/interessi. Entro la metà di gennaio 2021 saranno inviati ai contribuenti i dettagli sulle modalità di pagamento.