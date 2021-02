GONZAGA – Inaugurata ieri “La stanza dei sorrisi” presso l’Ospedale Fondazione Civile di Gonzaga: finalmente i familiari potranno ricongiungersi e dialogare con gli ospiti della struttura in totale sicurezza e protezione.

Martedì è stata resa nota la notizia di una possibile apertura, ma già nella giornata di ieri l’innovativo sistema è entrato in funzione; la stanza degli incontri, situata al pianterreno dell’edificio ospedalieri si compone di due locali spartiti da una parete con ampia vetrata dotata di impianto interfono. La prima sezione riservata ai familiari è provvista di un accesso indipendente verso l’esterno, mentre il secondo ambiente, dedicato esclusivamente ai pazienti, è raggiungibile direttamente dal Nucleo RSA tramite l’apposito ascensore collegato al piano delle degenze.

I colloqui saranno gestiti dall’educatrice in collaborazione con la dottoressa responsabile, attraverso la programmazione di appuntamenti e l’applicazione di un’apposita procedura che prevede, oltre alle ormai consuete misure di sicurezza, la disinfezione dei locali dopo ogni accesso.

La realizzazione della struttura di protezione – precisa l’ente – è stata possibile grazie al generoso contributo dell’azienda “Dice Auto”di Pegognaga.