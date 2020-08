Ancora lotta alle zanzare. Partita la distribuzione dei kit

SUZZARA – Prosegue, a Suzzara, la campagna estiva antizanzare. Quest’oggi, dalle tre di notte fino alle sette di mattina, saranno all’opera i mezzi della disinfestazione, impegnati nella bonifica di tutti i parchi e i giardini pubblici della città. Ma, come ben si sa, non basta solo l’intervento degli operai specializzati, seppur fondamentale, per far fronte alla presenza e alla proliferazione di questi fastidiosi insetti. Ecco perché, come ogni anno, l’invito che l’amministrazione comunale rivolge alla cittadinanza è quello di fare la propria parte in questa campagna di disinfestazione. Una parte importante che si può fare con un semplice e piccolissimo gesto.

Tutti i martedì e i sabato, nella sede della Pro Loco Città di Suzzara, a partire dalle 10 saranno distribuiti i kit antilarvali a tutta la cittadinanza, fino ad esaurimento scorte. Le compresse presenti nel kit servono per l’abbattimento delle larve di zanzara e vanno utilizzate all’interno della propria abitazione, posizionate in pozzetti, caditoie e griglie e in tutti quei luoghi di cosa dove è presente la concentrazione di acqua stagnante, anche in minima parte (è la situazione che le zanzare prediligono per deporre le uova), mentre è possibile ritirare kit per più nuclei famigliari residenti a Suzzara; basta una semplice sottoscrizione al momento del ritiro. Per quanto riguarda le famiglie che vivono in condomini, i kit verranno distribuiti agli amministratori degli immobili, ovviamente previa richiesta degli stessi.