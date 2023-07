Alba di tempesta a Mantova e provincia. Basso Mantovano e Ostigliese flagellati da grandine e vento fortissimo

MANTOVA Ancora maltempo, ancora grandine e ancora danni. Questa volta in provincia, dove intorno alle 4.30 si è abbattuto un violentissimo temporale che ha colpito in particolare Sustinente, Serravalle, Borgo Mantovano, Quingentole, Moglia e San Benedetto Po dove si è verificata una vera e propria tromba d’aria.

Alberi sradicati dalle forti raffiche di vento e danni ad auto, abitazioni e colture per la grandine. Vigili del fuoco subissati dalle chiamate fin dall’alba, mentre permane l’allerta meteo per forti temporali per tutta la giornata di oggi sul Mantovano.