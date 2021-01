Corneliani, il fondo Blackwood si ritira

MANTOVA Il Consiglio di Amministrazione della Corneliani Srl, impegnato in un programma di riorganizzazione e rilancio della Società nel contesto di una procedura di concordato preventivo, ha preso atto che Blackwood Fashion Investments Limited ha ritirato l’offerta in quanto non in grado di supportarla con le adeguate evidenze e garanzie richieste.

Lo scenario ancora negativo del settore moda e le particolari difficoltà del comparto dell’abbigliamento formale maschile non hanno permesso di finalizzare positivamente le interlocuzioni con i potenziali investitori che in questi mesi si sono avvicinati alla Corneliani per valutare l’opportunità di investimento nella Corneliani. La Società ha approfondito e sta tuttora sondando ogni possibile alternativa al fine di salvaguardare il patrimonio umano e industriale del gruppo pur operando in un contesto di difficoltà aggravato a livello nazionale ed internazionale dal persistere degli effetti negativi dalla pandemia Covid-19 tuttora in corso.

La Società ha in parallelo deliberato di presentare al Tribunale di Mantova istanza di proroga del termine per il deposito del concordato preventivo – originariamente previsto per il 15 gennaio – funzionale a valutare, possibilmente nel contesto del Consiglio di Amministrazione convocato per il 13 gennaio, le alternative a disposizione nel migliore interesse di tutti gli stakeholder, con particolare attenzione ai lavoratori ed ai creditori.