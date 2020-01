Ancora grave la 27enne finita fuori strada venerdì mattina a Curtatone

CURTATONE – Sono ancora ore di apprensione a Curtatone per Maria Longo, la 27enne che venerdì mattina è finita in un fosso mentre si trovava a bordo della sua auto, in Strada Chiavica, tra Ponteventuno e San Silvestro. La giovane, stando a quanto emerso, sarebbe ancora ricoverata in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell’ospedale Carlo Poma dove è circondata dall’affetto dei suoi cari: i genitori sono rientrati dalla Calabria, loro paese d’origine, dove si erano recati per le feste. A causa del grave impatto – dopo aver sbandato l’auto è finita in un fosso e la 27enne è stata sbalzata fuori dall’abitacolo – Maria Longo avrebbe, infatti, riportato diversi traumi anche se a destare più preoccupazione sarebbe la lunga permanenza, anche con parte del volto, in acqua che l’avrebbe portata anche in stato di ipotermia.

La ragazza, come noto, risiede a San Silvestro con il marito. (v.g.)