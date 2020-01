Basket A2 maschile – Pompea-Ferrara, mezzogiorno di fuoco

Mantova Super derby a mezzogiorno alla Grana Padano Arena tra la Pompea e Ferrara (diretta su Sportitalia). Stings a caccia del quarto centro di fila, ma prima coach Alessandro Finelli ricorda che i successi hanno origine dalle scelte fatte dalla società. «Positivo è stato, da parte della società, confermare lo zoccolo duro di sei giocatori italiani e con la responsabilizzazione nell’ultimo mese di quattro giovani. Da qui è nata la serietà e la continuità del gruppo. Serve sempre fiducia, serietà, umiltà, ambizione e puntare su persone che hanno questi valori». Poi si passa alla sfida con Ferrara: «Una squadra che noi abbiamo sofferto nella prima parte di stagione perdendo due volte. Dovremo affrontarla con grande concentrazione ed energia. Abbiamo sofferto in particolare la loro fisicità nel loro quintetto base, a partire dall’ex Vencato, imponente e con punti nelle mani. Senza dimenticare che in panchina hanno Panni. Occhio al loro atletismo che si tramuta in corsa, difesa e forza ai rimbalzi. Dovremo impattare questa fisicità e trarre insegnamento dalle due partite perse con loro. Finora i giocatori sono stati bravi a dividersi le responsabilità in campo alternandosi. Le mie aspettative sono legate non tanto ai risultati ma al modo con cui lavoriamo. Se avremo sempre la volontà di migliorarci con il lavoro quotidiano e manterremo l’umiltà e il rispetto per noi stessi e gli avversari, uniti sempre al desiderio di crescere, la strada è quella giusta. Con la testa e concentrati in un campionato equilibrato e imprevedibile. Avrò a disposizione tutto il roster»