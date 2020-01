CAMPITELLO – Non c’è limite al vandalismo ed all’inciviltà. Ieri mattina, infatti, i residenti di Campitello come “regalo” in anticipo della Befana hanno trovato il cassonetto per la raccolta degli abiti distrutto. Il fatto è accaduto davanti alle scuole medie della frazione dove i “furbetti” di turno non solo hanno rotto il cassonetto, magari per rubare anche il contenuto, ma hanno anche abbandonato lo sportello a pochi passi dal contenitore poco prima distrutto.