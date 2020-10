Rugby Coppa Italia – A Viadana passa Reggio Emilia (13-35)

VIADANA E’ partita con la Coppa Italia la nuova stagione, dopo quasi otto mesi di stop. Il Rugby Viadana si deve arrendere al debutto contro l’ambizioso Valorugby nell’atteso derby del Po, ma fa vedere buone cose, per essere la prima gara ufficiale di un gruppo ringiovanito e rinnovato fortemente in estate. Reggio espugna lo “Zaffanella” per 13-35, conquistando il bonus, contro i padroni di casa che lottano per tutta la gara e resistono sino a dieci minuti dalla fine quando una meta dell’ala reggiana Leaupepe porta gli ospiti sul 13-32 e chiude di fatto i giochi.

Dopo 10’ di studio è Reggio a passare con Chistolini all’11’ (trasforma Farolini). Accorcia al 18’ e 28’ Ceballos con due piazzati perfetti. Grande lotta su tutto il campo, ma ancora Reggio trova la meta con Luus al 31’ e la trasformazione di Farolini, ieri davvero ispirato. Sul 6-14, al 45’, allunga Costella per il 6-19 con cui si chiude il primo tempo. Nella ripresa i gialloneri ci provano ancora e si riportano sotto. L’inizio infatti è tutto di marca mantovana. Al 49’ il tallonatore Ribaldi firma la meta, poi Ceballos trasforma (13-19). Reggio è squadra esperta che vuole vincere lo scudetto, mentre Viadana è ricco di giovani e deve crescere partita dopo partita, ma tutta questa differenza per tre quarti di gara non si vede. Ci pensa però Farolini a fare la voce grossa: ancora su punizione scava un solco importante al 52’ (13-22) e fa il bis al 60’ (13-25). A questo punto Viadana fatica a reggere il ritmo del Valorugby che mette a segno la meta decisiva, quella del bonus offensivo al 70’, con l’ala Leaupepe. Mordacci ruba palla e dà inizio a una travolgente azione alla mano in velocità che manda in meta appunto il compagno. La conseguente trasformazione di Farolini porta il punteggio sul 13-32. Chiude definitivamente i giochi ancora Farolini su punizione all’80’ per il 13-35.

Ricordiamo che l’altra sfida del girone, Sitav Lyons-Mogliano, è stata rinviata per 5 casi di positività al virus in casa dei veneti. Sabato prossimo Reggio torna in campo con i Lyons per il secondo turno, mentre il Viadana riposa e continuerà la preparazione in vista del debutto in Top 12 di sabato 31 sul difficile campo del Femi-Cz Rovigo.