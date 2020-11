Accordo tra Confindustria Mantova e Banco Bpm per l’accesso al credito delle aziende

MANTOVA – Siglato nei giorni scorsi un accordo tra Confindustria Mantova, rappresentata dal presidente Edgardo Bianchi, e Banco BPM con la presenza del responsabile della direzione territoriale Lodi Pavia Liguria, Alberto Melotti e di Mauro Molinari, responsabile dell’Area Crema, Cremona e Mantova Sud, per favorire l’accesso al credito per le aziende associate. “In un momento molto delicato – spiega il presidente Edgardo Bianchi – vogliamo garantire alle nostre imprese un accesso alle misure finanziarie previste nei decreti “Cura Italia” e “Liquidità” quanto più possibile tempestivo, e a tal fine abbiamo attivato uno sportello interno a supporto e orientamento delle imprese e siglato un accordo con Banco Bpm”. In particolare l’accordo prevede che Banco Bpm metta in atto azioni per fornire risposte rapide sulle procedure di erogazione dei finanziamenti previsti dai Decreti, rendendo fluida la definizione di soluzioni adatte a superare eventuali criticità.i”