Castel Goffredo, bimbo di 8 anni morso da un cane nel parco “La Palanca”: ferito alla gamba, identificato il proprietario

CASTEL GOFFREDO. Paura nella serata di ieri all’interno del parco pubblico “La Palanca” di via Nenni, a Castel Goffredo. Un bambino di 8 anni è stato aggredito e morso alla gamba da un cane mentre si trovava nell’area verde.

Il soccorso e le cure in ospedale

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118. Dopo le prime cure prestate sul posto, il piccolo è stato trasferito in codice verde all’ospedale civile di Desenzano sul Garda. Presso il nosocomio bresciano il personale medico ha provveduto a medicare la ferita profonda applicando alcuni punti di sutura alla gamba. Per il bambino la prognosi complessiva è di 15 giorni.

L’intervento dei Carabinieri e le procedure

Nel parco di via Nenni sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri della Stazione di Gazoldo degli Ippoliti. I militari hanno avviato i primi accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e hanno provveduto a identificare formalmente il proprietario dell’animale.

Come da protocollo in caso di aggressioni da parte di animali con ricovero in pronto soccorso, scatterà ora la segnalazione ufficiale ai servizi veterinari dell’ATS Val Padana. L’animale verrà sottoposto al periodo di osservazione sanitaria obbligatorio per valutarne il comportamento e verificare la regolarità delle vaccinazioni. Per il proprietario si profilano possibili responsabilità per omessa custodia di animali e lesioni personali colpose.