La mantovana Carmen Venerandi eletta presidente di Silb Lombardia

MANTOVA La mantovana Carmen Venerandi è stata eletta al vertice di Silb Confcommercio Lombardia, il sindacato dei locali da ballo. Questo l’esito del coordinamento regionale che si è svolto il 24 giugno, presso la sede di Confcommercio Milano, alla presenza del presidente SILB-FIPE nazionale, Maurizio Pasca, del presidente SILB Milano Lodi Monza Brianza, Alberto Baldaccini, e dei presidenti provinciali SILB-FIPE della regione.



Una nomina di particolare rilievo per il sistema associativo, considerando il ruolo strategico che la Lombardia riveste per il comparto dell’intrattenimento e per l’intera attività di rappresentanza del SILB-FIPE nazionale. La regione rappresenta infatti uno dei territori più importanti del Paese per numero di imprese, occupazione e capacità di innovazione nel settore del ballo e dell’intrattenimento.



“Mi fa immensamente piacere ricevere questo incarico, che considero una grande responsabilità. Cercherò di lavorare con il supporto di tutti i colleghi presidenti provinciali per migliorare l’intero settore dell’intrattenimento, portare avanti i temi della sicurezza e, soprattutto, contribuire a riportare nuovamente i giovani in discoteca a ballare, valorizzando luoghi di aggregazione sicuri e qualificati”, ha dichiarato la neopresidente regionale, titolare del Mascara.



Durante il Coordinamento sono stati affrontati alcuni dei temi prioritari per il comparto: dalla sicurezza al contrasto dell’abusivismo, fino alle iniziative necessarie per favorire una nuova partecipazione dei giovani ai locali da ballo e sostenere le principali istanze del settore, comprese quelle legate al trattamento fiscale delle imprese dell’intrattenimento, evidenziando allo stesso tempo l’importanza di sviluppare iniziative dedicate alla mobilità e ai trasporti, con particolare attenzione ai collegamenti nelle ore serali e notturne.



Il presidente nazionale SILB-FIPE, Maurizio Pasca, ha inoltre illustrato il progetto di costituzione della nuova “Federazione della Musica”, un’iniziativa che punta a riunire associazioni, professionisti e imprese dell’intera filiera musicale e dello spettacolo, rafforzandone la rappresentanza e la capacità di interlocuzione con le istituzioni.



In questa direzione si inserisce il recente percorso di aggregazione che ha portato all’ingresso del SILS, Sindacato Italiano Lavoratori dello Spettacolo, rappresentativo di DJ, vocalist, performer, PR, artisti e tecnici dello spettacolo, e di Asso Installatori, che rappresenta le imprese attive nei settori audio, luci e video per eventi e concerti. Un percorso che conferma la volontà di costruire una rappresentanza sempre più ampia e inclusiva per tutto il mondo della musica, dello spettacolo e dell’intrattenimento.



Il Coordinamento Regionale SILB Lombardia si è quindi concluso con la volontà condivisa di rafforzare ulteriormente il dialogo tra imprese, associazione e istituzioni, consolidando il ruolo di SILB-FIPE come punto di riferimento per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo del settore dell’intrattenimento e del ballo in Lombardia.