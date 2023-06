Castiglione: eventi, musica e tanta cultura. Ecco il cartellone dell’estate

CASTIGLIONE L’estate è pronta ad animare piazze e non solo della città di Castiglione delle Stiviere grazie ad un ricco calendario di eventi organizzato dall’amministrazione comunale con il supporto di partner come Indecast e Tea.

«È una proposta di grande interesse e di assoluto rilievo. L’offerta musicale è adatta ad ogni tipo di pubblico a seconda del proprio gradimento ed è stata pianificata anche grazie agli apprezzamenti per i concerti degli anni precedenti». Così il sindaco Enrico Volpi, che spiega: «Abbiamo fortemente voluto impostare il palinsesto della stagione estiva in un determinato modo per non accavallarci con il Festival in programma al Museo Internazionale della Croce Rossa. Anzi, c’è grande condivisione, sinergia e partecipazione tra le due manifestazioni».

La parola poi al direttore artistico della kermesse, il maestro Stefano Maffizzoni: «Possiamo dividere la rassegna in tre parti. La prima dal titolo “Cori dal mondo alla Corte dei Gonzaga”, nella quale, da fine giugno a metà luglio, in duomo ospiteremo grandi nomi di respiro internazionale. Ancora da inizio luglio ai primi di agosto “Suoni dal mondo a Palazzo Pastore”, con appuntamenti musicali di classica, jazz, sessioni di piano, omaggi ad Ennio Morricone ed Astor Piazzolla. Il cortile della biblioteca comunale – continua Maffizzoni – è una location ideale per esibizioni del genere perché garantisce un’acustica eccezionale. Ad agosto infine “Le piazze risuonano” con concerti di tribute & cover band di rock storico ‘70-‘80 in piazza San Luigi e piazza Dallò».

In chiusura l’intervento dell’assessore alla cultura Massimo Lucchetti: «Un ringraziamento anche agli uffici competenti per il loro grande lavoro di supporto organizzativo e tecnico. Possiamo considerare la nostra estate assolutamente trasversale perché accontenta davvero tutti. Speriamo sia all’insegna del sano divertimento e della cultura a partire proprio dalla musica, senza dimenticare gli eventi del Festival “Storie di Umanità” a Palazzo Longhi. Un cartellone di eventi che mi piace immaginare come ideale apripista anche per l’imminente riapertura di Palazzo Menghini e per la prossima stagione teatrale in programma da ottobre». Poi un auspicio: «Abbiamo l’obiettivo di attrarre nella nostra città non solo persone dai comuni limitrofi, ma anche turisti e viaggiatori che risiedono per le vacanze nelle zone del basso Garda».