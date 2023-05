Manutenzioni straordinarie sulle strade di 14 comuni con il ricavato delle sanzioni da autovelox

MANTOVA Via libera con decreto del Presidente della Provincia al progetto Definitivo – Esecutivo per gli interventi di manutenzione straordinaria sulle strade di competenza provinciale – anno 2023 finanziato con sanzioni da autovelox.

L’atto firmato ieri dal numero uno di Palazzo di Bagno Carlo Bottani, fa riferimento alle “Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità” dove viene ribadito che “i proventi derivanti da attività di accertamento eseguiti su strade non di proprietà dell’ente locale da cui dipende l’organo accertatore devono essere ripartiti al 50% ciascuno tra l’ente proprietario delle strade e l’ente da cui dipende l’organo accertatore”. La Provincia di Mantova, in qualità di Ente proprietario della strada, per disciplinare i rapporti con i Comuni, quali Enti accertatori, aveva comunque ritenuto indispensabile procedere alla stipula di una specifica convenzione che meglio definiva i rispettivi impegni tra Provincia e Comuni stessi, nell’attesa delle istruzioni operative dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

A fronte quindi del versamento da parte dei Comuni pari al 50% dei proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità, la Provincia si impegna alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, di manutenzione e di recupero/ristrutturazione sulle strade provinciali ricadenti prioritariamente all’interno del territorio di ogni singolo comune (consolidamento del corpo stradale, segnaletica orizzontale e verticale, rifacimento pavimentazione, taglio erba in banchina e scarpata, sostituzione barriere di sicurezza, riparazione impianti di illuminazione).

I Comuni di Marcaria, Gazoldo degli Ippoliti, Casalromano, Suzzara, Bagnolo San Vito, Borgo Virgilio, Bozzolo, Canneto sull’Oglio, Borgo Mantovano, Curtatone, Casaloldo, Porto Mantovano, Pegognaga, Roncoferraro, Castiglione delle Stiviere hanno recepito quanto disposto dal decreto ed hanno versato complessivamente 899.861 euro.

L’opera è inserita nel programma triennale dei Lavori pubblici 2023 – 2025 annualità 2023. Le previsioni progettuali hanno tenuto conto sia delle richieste dei vari Enti erogatori che delle esigenze della Provincia, in primis la sicurezza della circolazione stradale.

Ecco gli interventi nel dettaglio:

– Comune di Casalromano S.P. 2 – km 5+600 circa Ripristino della pavimentazione stradale

– Comune di Suzzara SS.PP. varie Rifacimento segnaletica

– Comune di Bagnolo San Vito S.P. ex S.S. 413 – centro abitato di San Biagio Ripristino della pavimentazione stradale

– Comune di Borgo Virgilio S.P. 56 – km 2+550 circa Ripristino della pavimentazione stradale

– Comune di Gazoldo degli Ippoliti SS.PP. varie Rifacimento segnaletica

– Comune di Bozzolo SS.PP. varie Rifacimento segnaletica

– Comune di Canneto sull’Oglio SS.PP. varie Rifacimento segnaletica

– Comune di Borgo Mantovano SS.PP. varie Rifacimento segnaletica

– Comune di Curtatone S.P. ex S.S. 420 – km 4+870 circa Ripristino della pavimentazione stradale

– Comune di Casaloldo SS.PP. varie Rifacimento segnaletica

– Comune di Porto Mantovano SS.PP. varie Rifacimento segnaletica

– Comune di Pegognaga S.P. 42 – tratti vari Ripristino della pavimentazione stradale

– Comune di Roncoferraro S.P. 31 – km 2+000 circa Ripristino della pavimentazione stradale

– Comune di Castiglione delle Stiviere S.P. 82 – dal km 31+650 al km 32+400 Ripristino della pavimentazione stradale

– Comune di Marcaria S.P. 56 – dal km 9+250 al km 9+800 Ripristino della pavimentazione stradale, S.P. 67 – dal km 0+000 al km 0+385 Rifacimento marciapiede, S.P. 67 – dal km 0+000 al km 0+385 Ripristino della pavimentazione stradale