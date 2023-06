Canneto: nuovo verde e nuovi alberi tra le due centrali

CANNETO SULL’OGLIO È stato consegnato al Comune il parchetto del nuovo percorso ciclopedonale che collega i due impianti idroelettrici “Mulino Cartara” e “Mulino San Giuseppe” fino poi ad arrivare alle sponde del fiume Oglio. Lo spazio verde è stato realizzato grazie alla piantumazione di alcune essenze arboree che sono state donate dal Rotary Club Piadena-Oglio-Chiese e dal Gruppo Rotary Terre Padane.

Le due piccole centrali idroelettriche del paese dei vivai sono state realizzate negli ultimi anni dal Consorzio di Bonifica Garda-Chiese e sfruttano i salti idraulici del canale Naviglio prima che questo confluisca nel fiume Oglio.

«All’inizio del percorso pedonale che collega le due centrali fino poi ad arrivare alle sponde dell’Oglio – spiega il presidente del Rotary Club Piadena-Oglio-Chiese Paolo Arienti – sono state piantumate delle lagestroemie e un salice piangente vicino all’acqua».

La realizzazione del percorso ha avuto un costo di 270mila euro e per la realizzazione della struttura il Gal Oglio-Po ha assegnato al Comune un contributo di 160mila euro, mentre la rimanente parte è stata a carico dell’ente guidato dal sindaco Nicolò Ficicchia. Il tracciato ha una lunghezza di 65 metri e si snoda sulla sponda destra del ramo principale del canale Naviglio a partire dal ponte stradale di via Molino fino alla confluenza con il ramo secondario del Naviglio.

Il punto d’ingresso della ciclopedonale è tra l’edificio sede del fu mulino San Giuseppe, ora condominio residenziale, ed il nuovo impianto idroelettrico “Mulino San Giuseppe”. La ciclopedonale si sviluppa lungo il ramo principale del Naviglio e ne supera il ramo secondario con una passerella in ferro, per poi terminare connettendosi al percorso ciclopedonale esistente di via Puccini in fregio al Naviglio. Nell’area sono state collocate alcune panchine, tavoli e tabelloni illustrativi in legno e ricollocate le macine rinvenute sul posto durante gli scavi: una in pietra del 1700 e una di epoca più recente.