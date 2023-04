Basket Serie A2 – Forza Staff, (ri)batti Monferrato o sono guai

Mantova Inizia il girone di ritorno del Girone Salvezza con una partita fondamentale per la Staff a Casale Monferrato (ore 19.30). L’imperativo è conquistare la prima vittoria esterna di questa fase. La piemontese Novipiù è uno degli avversari più solidi del girone, anche se all’andata venne sconfitto dagli Stings alla Grana Padano Arena per 74-69. I biancorossi dovranno ripetersi per evitare di vedere ulteriormente avvicinarsi le posizioni in classifica che condannano alla retrocessione diretta.

«In settimana abbiamo cercato di recuperare le energie fisiche e mentali – racconta coach Nicolas Zanco – quando si perde al supplementare resta sempre un po’ di ruggine a livello psicologico, ma devo dire che la squadra ha risposto bene, nonostante gli acciacchi di Sherill, Cortese e Ross (tutti e tre, comunque, non sono in dubbio per la partita odierna, ndr). Tra le fila di Monferrato non c’è solo Justice. Certo, si tratta di un terminale molto pericoloso, ma dovremo fare attenzione anche a Sarto, Martinoni ed Ellis, tutti giocatori importanti nell’1vs1 e nel tiro da fuori. Sarà importante mettere grande pressione sul perimetro. A questo punto della stagione non possiamo concedere nulla ai nostri avversari».

Sarà cruciale l’apporto realizzativo di Keshun Sherrill. «Le nostre prime quattro gare della fase a orologio sono state positive – ha dichiarato il play Usa alla vigilia del match – con la sola eccezione della sconfitta con la Stella Azzurra a Roma, dove siamo crollati nell’ultimo quarto. Contro Rieti siamo stati sfortunati in alcuni episodi e abbiamo commesso qualche errore in difesa. Dobbiamo continuare a crederci, possiamo ancora fare bene nelle prossime quattro partite. Monferrato è un avversario tosto e di valore. E’ una squadra ben allenata, non sarà facile batterla una seconda volta. Dovremo rimanere concentrati in difesa per sperare in una vittoria. Credo ancora che il potenziale della nostra squadra sia molto alto. Qui c’è un club solido e ho trovato degli ottimi compagni di squadra. Spero davvero che il futuro sia positivo per tutti».

PalaEnergica, ore 19.30

Novipiù Casale Monferrato 14 Martinoni C, 5 Carver AG, 3 Sarto AP, 44 Justice G, 4 Ellis PM. Panchina: 6 Mele, 8 Valentini, 9 Formenti, 21 Ghirlanda, 30 Poom, 33 Leggio. All.: Stefano Comazzi.

Staff Mantova 7 Iannuzzi C, 28 Ross AG, 16 Cortese AP,

8 Veronesi G, 73 Sherrill PM.

Panchina: 0 Brusini, 3 Criconia, 14 Janelidze, 27 Vukobrat, 31 Calzavara. All.: Nicolas Zanco.