Coordinamento provinciale della legalità, nominati tutti i componenti

MANTOVA – Dopo quelle del presidente e del suo vice, arriva ora la nomina dei componenti del Coordinamento della legalità della Provincia di Mantova. Ad affiancare Luigi Gaetti già senatore della Repubblica e vicepresidente della Commissione d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali e Donatella Panizzi, consigliere provinciale con delega al sociale, formazione, politiche del lavoro, antimafia, anticorruzione e legalità saranno: Franca Bonanata, Responsabile per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza della Provincia di Mantova, Ercole Montanari per Confcommercio, Nicola Leoni, designato da Avviso Pubblico, Mario Gagliani per Confindustria, Davide Cortesi per il Collegio dei Geometri, Stefano Bernardelli per l’Ordine Provinciale Medici Chirurghi e Odontoiatri, Elisabetta Zanardi Lamperti, per il Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola, Dino Perboni, designato da Cisl Mantova, Angelo Caramaschi per l’ordine dei Medici Veterinari, Giuseppe Martelli per Coldiretti, Giuliano Rossi, Ordine degli Ingegneri, Marco Zanini per la Camera di Commercio di Mantova; Andrea Guandalini, per l’Ordine delle Professioni Infermieristiche, Marco Bianchi, per l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Alberto Righi, designato dall’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione, Ambra Moretti, designato dall’Ambito Territoriale di Asola, Giovanni Acerbi per Apindustria, Sebastiano Buffa, per l’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali, Mattia Amadei designato dall’Ordine degli Avvocati di Mantova, Nadia Cavallini, per l’Ambito Territoriale di Ostiglia, Manuela Righi per Confcooperative Mantova, Roberta Franzini designato da CGIL, Romano Bellini, per l’Ambito Territoriale di Viadana, Alessandra Riccadonna per l’’Ambito Territoriale di Mantova, Fabio Caparelli, designato dalla Cst Uil Cremona Mantova, Stefano Ligabò per l’Ordine dei Periti Industriali di Mantova, Daniela Puce designato dal CPL di Mantova, Giuseppe Fornasa per l’Ordine dei Farmacisti, Giovanni Pernigotto per la Caritas Diocesana, Elena Pagani per il sindacato Autonomo della Polizia di Stato, Massimo Battisti, per Confagricoltura, Luigi Caracciolo, Claudio Meneghetti, Raffaele de Feo e Martina Artoni quali cittadini aventi competenze curricolari sulle tematiche della legalità.