“Nuovi confini” è il titolo del calendario 2023 del Parco del Mincio

MANTOVA “Nuovi confini” è il titolo del calendario 2023 del Parco regionale del Mincio, dedicato al nuovo mosaico di ambienti che compongono l’area protetta in seguito all’estensione dei suoi confini. Attraverso il linguaggio fotografico, il calendario racconta la natura racchiusa nelle riserve e nei monumenti naturali integrati nel Parco per effetto della legge regionale di ampliamento, e quelli già presenti: la Garzaia di Pomponesco, le Paludi di Ostiglia, Isola Boscone, il Complesso morenico di Castellaro Lagusello, il monumento naturale di San Francesco e la Zona di Protezione Speciale Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia, accanto al Complesso morenico di Castellaro Lagusello, al Complesso morenico di Castiglione delle Stiviere, alla Chiavica del Moro, alla Vallazza e alle Valli del Mincio. “Grazie alle immagini rese disponibili da fotografi amici del Parco, il calendario presenta una successione di paesaggi e di habitat che rende evidente la straordinaria ricchezza in cui siamo immersi” spiega il Presidente del Parco del Mincio Maurizio Pellizzer “una ricchezza da conoscere, tutelare, conservare e vivere in maniera sostenibile, in un rinnovato e necessario equilibrio tra uomo e natura”. Gli autori delle immagini sono Alessandro Facchetti, Antenore Valli, Attilio Giorgio Mutti, Chiara Taffurelli, Stefano Mariga, Giulio Benatti, Carlo Perini, Cesare Salandini, Alberto Margonari e Luca Ghidorzi. Le fotografie sono state fornite dai fotografi stessi o individuate su Instagram tra quelle contrassegnate con hashtag #parcodelmincio o con il tag @visitmincio, nell’ottica di valorizzare i contenuti generati dagli utenti stessi del Parco.

Ogni immagine del calendario è inoltre accompagnata da un QRCode che rimanda a contenuti informativi sulle peculiarità ambientali dei luoghi rappresentati. “Rendendo il calendario interattivo” spiega il direttore Cinzia De Simone “ne valorizziamo la funzione di strumento per la conoscenza, a beneficio di tutti i fruitori del Parco e degli studenti in particolare”. Il calendario sarà distribuito nelle scuole presenti nell’area protetta, per un totale di 650 classi a cui sarà consegnato, e nei principali uffici pubblici. Sarà inoltre in distribuzione gratuita alla sede del Parco del Mincio, in piazza Porta Giulia 10 a Mantova, negli orari di apertura al pubblico, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 e il mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 17 fino a esaurimento scorte.