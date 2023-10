Per i figli dei poliziotti un giorno nei panni di mamma e papà

MANTOVA La giornata celebrativa di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato, dopo la solenne celebrazione in Duomo, è proseguita nel pomeriggio dell’altro ieri con un momento dedicato anche ai più piccoli, figli dei poliziotti. È stata l’occasione infatti per vivere un giorno “da poliziotto” e visitare e vedere da vicino il luogo di lavoro dei propri genitori. I bambini hanno anche provato l’ebbrezza di salire su una pattuglia “volante” e sulle moto della Polizia Stradale, comunicare con la sala operativa e, immancabilmente, azionare la sirena. Il pomeriggio dei “piccoli poliziotti” è proseguito poi con la visita in centrale operativa, ove hanno potuto anche “provare” le comunicazioni radio e nell’ufficio della Polizia Scientifica ove è stato spiegato loro il funzionamento del foto-segnalamento e del rilevamento delle impronte digitali.