Basket serie A2 f – MantovAgricoltura vuole chiudere il 2020 al massimo con Albino

SAN GIORGIO Ultimo impegno nel 2020 stasera per il MantovAgricoltura a Torre Boldone (ore 21, arbitri Francesca Di Pinto di Pesaro e Marzia Di Tommaso di Pescara). Per il 12esimo turno sarà ospite dell’Edelweiss Fassi Albino di Monica Stazzonelli. Un altro derby lombardo per il quintetto di Massimo Borghi, reduce dalla bella vittoria al Dlf sul Sanga Milano, che si è concretizzata nel finale e ha riscattato le sconfitte di Udine nel recupero col Delser Crich e di Moncalieri con l’Akronos.

Le bergamasche nell’ultimo turno hanno battuto Carugate e attualmente si trovano al dodicesimo posto in classifica con tre vittorie nelle undici partite disputate. Potrebbe sembrare sulla carta un match semplice, ma la formazione orobica non è di certo da sottovalutare.

A proposito di recuperi, quello al Dlf con Alperia Bolzano si giocherà il 13 gennaio (20.45).

«Sapevamo fin dall’inizio che la partita contro il Sanga sarebbe stata molto difficile sia dal punto di vista tecnico sia da quello mentale – afferma l’ala Laura Gatti – Arrivavamo da due sconfitte di fila contro Udine e Moncalieri e avevamo dunque tanta voglia di rifarci. Credo che proprio questa voglia ci abbia aiutato ad essere lucide nel finale della sfida con le meneghine, così da riuscire a portare a casa due punti importanti. Purtroppo l’inizio della gara non è stato dei migliori, ma negli ultimi due quarti siamo riuscite a trovare il giusto equilibrio, e tanto è bastato per cogliere i due punti». Sulla partita contro l’Albino Laura Gatti aggiunge: «Come squadra sicuramente il nostro obiettivo sarà quello di tornare a casa col successo da questa gara in terra bergamasca, per chiudere l’anno nel migliore dei modi. Loro non sono sicuramente una squadra da sottovalutare, nonostante la posizione in classifica. Sarà una partita ad alti ritmi da parte loro, con l’obiettivo principale di correre in contropiede: cercheremo di limitare questo loro punto di forza, mentre in attacco continueremo a giocare di squadra, cercando di partire forti sin dall’inizio».

Il girone di andata nel Girone Nord dell’A2 per le mantovane si sta ormai per concludere: il 2 gennaio termina di fatto con la sfida al Dlf contro Vicenza.

«Nel girone di andata siamo state in grado di dire la nostra in quasi tutte le partite – prosegue Laura Gatti – mettendo in difficoltà diverse squadre. Sono molto orgogliosa di noi in quanto nonostante le assenze che ci hanno portato a giocare alcune partite senza qualche giocatrice, siamo riuscite a lottare e dimostrare di poter dare tutte tanto. Per quanto ci riguarda, ritengo che il 2021 sarà un anno importante: piano piano stiamo crescendo come squadra, sia tecnicamente sia mentalmente e dovremo cercare di dare sempre di più per riuscire a dimostrarlo ulteriormente, provando ad affrontare il ritorno con l’idea e l’obiettivo di riconfermare le vittorie ottenute nella prima parte, e di riscattarci invece con le squadre con cui non siamo riuscite ad avere la meglio».

Anche a Torre Boldone la partita di MantovAgricoltura con Edelweiss Fassi Albino si disputerà a porte chiuse.