Curtatone, Pugno di ferro del Comune contro l’utilizzo di petardi durante le festività

CURTATONE Ancora pugno di ferro del Comune di Curtatone contro l’uso di petardi, razzi e fuochi d’artificio in occasione delle festività natalizie. Obiettivo è garantire la sicurezza dei cittadini e l’incolumità degli animali. Previste multe per i trasgressori.

Anche quest’anno il Corte Spagnola ribadisce che, in base a quanto riportato nell’arti. 8 comma b del Regolamento di Polizia Locale, “è vietato eseguire giochi che possono creare disturbo alla viabilità, danni o molestie alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano tra questi l’utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi”. Il mancato rispetto del regolamento sarà punito con una sanzione amministrativa.

«Si specifica che, specialmente petardi e mortaretti, – spiega l’assessore alla sicurezza Luigi Gelati – determinano sugli animali domestici serie conseguenze negative, poiché il fragore dei botti genera in loro reazioni di spavento portandoli spesso a perdere l’orientamento ed esponendoli al rischio di smarrimento e/o investimento con eventuali incidenti stradali».

Durante le festività gli agenti di Polizia Locale saranno sul territorio per monitorare il rispetto delle regole: «Pertanto – conclude Gelati – non saranno tollerate iniziative che possano creare disturbo e problemi a persone ed animali domestici». Controlli che in queste festività saranno ancora più capillari per accertare anche il rispetto delle norme anti-contagio.