Vetro antisfondamento, e i ladri battono in ritirata

CASTIGLIONE Si sono accaniti contro la finestra di un’abitazione con l’intento di mandare a segno il furto, ma alla fine hanno dovuto desistere e se ne sono andati a mani vuote – tra l’altro i proprietari di casa si erano accorti di quanto stava accadendo e stavano per dare l’allarme. Il tentato colpo è andato a segno nella notte tra lunedì e martedì ai danni di un’abitazione di via Centi a Castiglione.

Nonostante il colpo non sia andato a segno, i ladri hanno comunque creato un gran trambusto e danneggiato la finestra che in ogni caso, essendo appunto antisfondamento, ha retto anche contro la furia dei malviventi i quali, alla fin fine, hanno dovuto battere in ritirata senza riuscire a mettersi in tasca il benché minimo bottino.

Poco dopo in ogni caso i proprietari di casa hanno dato l’allarme: sul posto in beve sono arrivati i carabinieri che hanno eseguito i rilievi del caso.