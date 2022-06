Atletica U23 – Giulia Guarriello si conferma regina dei 100hs

FIRENZE La regina italiana dei 100 ostacoli Promesse (o Under 23) è ancora lei. All’Asics Firenze Marathon Stadium, Giulia Guarriello ha vinto il titolo tricolore, realizzando anche il nuovo record personale di 13.29 (+0.9). Come un anno fa a Grosseto: oro e primato, allora di 13.34. In finale la forte mogliese dell’Atletica Guastalla Reggiolo. con una prova perfetta e di grande carattere, ha regolato Veronica Besana della Lecco-Colombo, seconda con il crono di 13.45, ed Erica Maccherone dell’Atletica Bergamo Oriocenter con 13.52. Besana era data tra le papabili al titolo dopo aver vinto al Silver Gala mercoledì sera il test-event dell’Olimpico con 13.48. Assente invece Elena Carraro (Atletica Brescia) che vanta il record di 13.13 (terza under 23 italiana di sempre). Guarriello già in batteria aveva mostrato di essere in gran forma e l’atleta da battere nella finalissima, dopo aver vinto la sua prova con 13.43, nuovo season best, e miglior tempo delle tre prove. Nella gara delle medaglie poi ha messo il sigillo a una giornata da favola, migliorando di 5 centesimi il suo pb. Nelle ultime settimane per lei è stato un crescendo nella stagione outdoor, dal titolo nazionale Universitario a maggio oltre all’argento con la staffetta 4×100, sino al terzo posto conquistato i primi di giugno con 13.50 nel meeting internazionale di Eisenstadt, in Austria.

«Sono felicissima – dichiara Giulia – soprattutto perché è arrivato il personale nella gara giusta e anche per il titolo, il secondo di fila. La pista, nuova per me, mi è piaciuta tantissimo e anche il tempo era ottimo: caldo ma con anche vento. Per fortuna non troppo a favore in finale, altrimenti non mi avrebbero omologato il crono. Mentalmente ero tranquilla, grazie al lavoro fatto negli anni con il mental coach Giorgio Sola che mi permette di entrare in una “comfort zone”, così da essere concentrata e serena in gara. Una dedica? Questa volta è tutta per la mia allenatrice Emanuela Panini». Prossimi appuntamenti: giovedì sarà al meeting internazionale di Grosseto, poi gli Assoluti a fine mese. E occhio ai Campionati Mediterranei Under 23 (10-11 settembre) a cui andrà di diritto dopo la vittoria del titolo tricolore. Con le medaglie non è finita. Dopo l’oro di Giulia Guarriello, è arrivato il bronzo di Michelle Mangiapane. Mantovana, ma tesserata per l’Atletica Brescia, con le compagne ha conquistato il bronzo nella 4×100 con 47.77. Oggi sarà nuovamente in pista per le batterie dei 200 dalle ore 15.55 e per la staffetta 4×400 dalle ore 18.20.