Calcio Serie C – Mantova, la carica di Corrent: “Col Piacenza non si può fallire”

Mantova Archiviata la sconfitta ai rigori contro il Renate in Coppa Italia, il Mantova ora si concentra di nuovo sul campionato. Da parte dei virgiliani c’è ancora tanta rabbia per la sconfitta di domenica scorsa a Trieste. In fondo il Mantova è stato in grado di mettere sotto gli avversari nella ripresa, ma la sveglia è suonata troppo tardi e così è sfumata un’occasione importante. Quella che il Mantova deve cogliere invece nella gara di domani pomeriggio al “Martelli” contro il Piacenza. Uno scontro diretto che a questo punto della stagione vale davvero tanto. «Siamo pronti ad affrontare un avversario tosto – ha commentato ieri in conferenza stampa mister Nicola Corrent -. Verranno qui per fare punti, ma ci stiamo preparando al meglio, curando i minimi particolari, consapevoli che sarà difficile. Affronteremo un avversario con giocatori importanti e molta fisicità».

Il Piacenza ha cercato di rinnovarsi nell’ultimo periodo e ora va a caccia di un filotto di risultati utili. «E’ una squadra che ha guadagnato nuove certezze con il cambio di allenatore – dice Corrent – dobbiamo controbattere sfruttando al meglio le nostre doti. Dobbiamo fare risultato, passando per la prestazione». Il pari conquistato in rimonta con il Padova potrebbe aver dato agli emiliani maggior fiducia. «Risultato importante per loro, ma dobbiamo pensare a quello che possiamo dare noi. Li abbiamo studiati e dobbiamo avere grande autostima e fiducia per cercare d’imporre il nostro gioco e fare una grande gara».

Si è parlato molto in queste settimane di un Mantova spesso in avaria nei primi tempi. Esattamente come a Trieste. Un aspetto sul quale è bene porre rimedio: «Dobbiamo crescere nella gestione dei momenti di difficoltà ed essere più concreti negli ultimi metri» dice Corrent. Mantova che rispetto al Piacenza ha vinto di più, ma entrambe registrano le peggiori difese del girone. «Mi aspetto una gara equilibrata. A volte concediamo meno in trasferta che in casa dove sei chiamato a fare di più la partita. Dal punto di vista realizzativo sicuramente vanno fatti passi in avanti. Dobbiamo ricercare il gol senza perdere la compattezza e l’equilibrio che abbiamo messo in evidenza nelle ultime gare». Sul fronte formazione non si escludono novità. «Dobbiamo essere in grado di adattarci a più soluzioni e in questo la squadra secondo me è migliorata. Piano piano – conclude il mister biancorosso – mi piacerebbe cambiare, senza stravolgere. Lo abbiamo fatto a Trieste giocando a due in mezzo. Da qui alla partita avremo il tempo per pensare a come sorprendere il Piacenza».