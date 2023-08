Esce a cercare il cane: 84enne di Salina di Viadana trovato senza vita in un canale

VIADANA Tragedia nelle campagne di Salina di Viadana ieri pomeriggio. Un 84enne del posto ha perso la vita scivolando in un canale pieno d’acqua. L’anziano sarebbe uscito alla ricerca del proprio cane. Non si esclude che all’origine della caduta in acqua ci possa essere stato un malore. L’allarme è scattato nella serata di ieri; a darlo i famigliari preoccupati non vedendo l’84enne rientrare a casa. I vigili del fuoco si sono così portati in zona verso le 23 dando subito inizio alle ricerche. I, corpo senza vita dell’anziano è stato quindi rinvenuto in un canale in via Ottoponti all’altezza dell’incrocio con strada Scipiona Zuccona. Sul posto anche carabinieri e personale del 118. L’intervento dei vigili del fuoco si è concluso all’una e mezza di oggi. La salma è stata recuperata e ora è a disposizione dell’autorità giudiziaria per una eventuale autopsia.