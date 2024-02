Teo Teocoli: Tutto Teo al Sociale di Mantova il 29 febbraio

MANTOVA Proseguono gli appuntamenti al Teatro Sociale di Mantova organizzati da Mister Wolf.

Il 29 febbraio alle ore 21 sarà Teo Teocoli protagonista sul palco del Massimo. Uno dei volti comici più amati di sempre porterà il suo show Tutto Teo sul palco del Massimo il 29 febbraio alle ore 21.

Uno show imperdibile, durante il quale Teo Teocoli ripercorre tutte le tappe fondamentali della sua lunghissima carriera attraverso un viaggio nella sua vita da show man tra cabaret e musica.

I biglietti sono disponibili su Ticketone e presso la biglietteria del teatro Sociale negli orari di apertura.

L’eclettico artista dà vita a tutti i personaggi che lo hanno reso noto: dagli esilaranti protagonisti di “Mai Dire Gol” come Felice Caccamo e Peo Pericoli, alle riuscitissime imitazioni di Josè Feliciano e Ray Charles, fino ad arrivare ai più noti Cesare Maldini e Adriano Celentano.

Lo spettacolo è un viaggio in cui lo spettatore viene trascinato dal mattatore attraverso i più divertenti aneddoti della sua vita e gli incredibili personaggi che interpreta in uno show di musica e cabaret per una serata di puro divertimento. Sul palco l’artista è accompagnato dalla DOCTOR BEAT band, composta da 4 musicisti e una corista.