Caldo africano, weekend da bollino rosso a Mantova

MANTOVA L’evoluzione della terza ondata di caldo estivo sta assumendo contorni più chiari. Secondo le previsioni degli esperti almeno in una prima fase il caldo sarà meno intenso del previsto pur se accentuato su diverse regioni, in particolare al Centro Nord. Almeno fino a oggi le massime non dovrebbero salire oltre i 35/36°. Solo da domani i valori diurni potranno localmente superare i 36° segnatamente alle pianure del Nord, la Sardegna e le zone interne delle regioni centrali tirreniche. Città come Bologna, Piacenza, Parma, Cremona potranno raggiungere i 36°. Nel weekend soprattutto da domenica, ci sarà uno sbilanciamento della depressione atlantica verso il comparto atlantico meridionale che invoglierà il promontorio africano a slanciarsi verso nord-nordest. A quel punto la massa d’aria calda investirà più direttamente l’Italia. Sarà dunque da domenica che il caldo africano si farà sentire di più. Si potranno raggiungere i 40° su Sardegna, Toscana, Umbria, Lazio e i 38/39° in Valpadana ma con punte isolate di 40° non escluse al Nordovest e sull’Emilia occidentale. Il caldo sarà elevato anche al Sud ma in generale sarà meno intenso. Lunedì dovrebbe essere la giornata più calda per le regioni centro settentrionali con massime fino a 40° o superiori sulla Valpadana e sulle zone interne delle regioni centrali tirreniche e in Umbria. Asti, Alessandria, Milano, Pavia, Cremona, Mantova e Verona potrebbero invece raggiungere o persino superare i 38°.