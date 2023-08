Caccia al lupo di Vasto: forse è lo stesso animale che un anno fa assalì una turista di Mantova

MANTOVA Al lupo, al lupo si grida di nuovo dalle spiagge di Vasto, provincia di Chieti, dove nei giorni scorsi una coppia di ragazzini è stata aggredita da un animale che potrebbe essere proprio un lupo, e che non si esclude che possa essere lo stesso esemplare che un anno fa assalì e ferì una 38enne mantovana in vacanza nella stessa località abruzzese. Il fatto era accaduto nell’agosto dello scorso anno. La donna stava facendo jogging all’alba in spiaggia quando si era ritrovata faccia a faccia con un lupo che l’aveva assalita azzannandola sotto la cintola. La 38enne mantovana si era salvata gettandosi in mare mentre un uomo che si trovava sulla spiaggia aveva affrontato l’animale con un bastone ed era riuscito a metterlo in fuga. all’episodio avevano assistito anche altri testimoni, tutti concordi che si trattasse di un lupo. I responsabili del Parco della Maiella avevano accertato che si trattava di una femmina di lupo, forse la stessa che lo scorso 27 luglio ha assalito i due ragazzi a Vasto, ultimo di una ormai lunga serie di episodi capitati sempre nella stessa zona.