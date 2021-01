Eventi a Sabbioneta, si spera in un anno migliore

SABBIONETA – Il 2020 ha fortemente penalizzato la Pro loco sabbionetana, che traccia un bilancio di quanto è riuscita a fare gettando le basi per un 2021 che si spera possa tornare nel solco di una quasi normalità.

L’associazione è stata protagonista di molti eventi, finché è stato possibile: dalla festa di S.Antonio alla serata dedicata a Manina in Comune, dal ricordo del fisarmonicista Wolmer Beltrami in teatro all’evento dedicato alla ricerca e alla memoria delle deportazioni, agli spettacoli come Comikissimo o la Fiera del Carmine lo scorso luglio, fino alla Giornata Europea della Cultura Ebraica e al Disability Pride di settembre, senza dimenticare la tradizionale Fiera di San Gallo.

«L’emergenza epidemiologica covid 19 – spiega il direttivo – ci ha visti costretti, con grande rammarico, a rimandare diverse attività: l’accoglienza turistica in primis, ma anche importanti eventi come la Ultramarathon Sabbioneta Oglio Po, i convegni (in particolare “Nonsolosabbioneta”, che nel 2020 celebrava la sua IV edizione), la conferenza storica in occasione del 450 anni della scomparsa di Isabella Colonna, con la presentazione del libro “La moglie senza volto” a lei dedicato. Ora ci attende un anno pieno di incognite e difficoltà, ma non appena si creeranno le condizioni necessarie per poter avviare la normale attività, la Pro loco si impegna a programmare eventi e manifestazioni per far vivere la città di Sabbioneta».