Fuori strada con la propria auto, ferita a Moglia una donna di 66 anni

MOGLIA – Una donna di 66 anni è rimasta ferita, sia pure in modo non grave, in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 15 di ieri lungo via De Amicis a Moglia, ovvero il tratto della Sp 413 che conduce da Moglia al territorio emiliano.

La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine ma, a quanto sembra, si è trattato di una uscita di strada; per precauzione la 66enne è stata portata all’ospedale di Suzzara.